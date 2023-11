ANALYSE-FLASH: Bryan Garnier senkt Hellofresh auf 'Buy' und Ziel auf 33 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Das Investmenthaus Bryan Garnier hat HelloFresh von "Conviction Buy" auf "Buy" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 33 Euro gesenkt. Bei dem Kochboxenversender verzögere sich die Erholung, schrieb Analyst Clement Genelot in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bleibe aber attraktiv./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2023 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

