Roche Aktie

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

19.11.2025 12:19:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Roche-Ziel auf 325 Franken - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Roche von 265 auf 325 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Pharmakonzern habe mit guten und früher als erwartet vorgelegten Studiendaten für Giredestrant zur Behandlung von Brustkrebs in einem frühen Stadium zum zweiten Mal in zwei Wochen mit Pipeline-Nachrichten positiv überrascht, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er erinnerte daran, dass er die Aktie vergangene Woche nach erfreulichen Daten zu Fenebrutinib hochgestuft hatte./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:51 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

19.11.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
19.11.25 Roche Buy UBS AG
18.11.25 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 346,40 0,46% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Roche AG (Genussschein) 310,20 1,14% Roche AG (Genussschein)

