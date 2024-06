ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Ströer auf 74 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ströer (Ströer SECo) von 64 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Außenwerbegeschäft werde getrieben durch den "Sportsommer" im zweiten Quartal noch anhalten, in der zweiten Jahreshälfte angesichts hoher Vergleichswerte aber abnehmen, schrieb Analyst Benjamin Yokyong-Zoega in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er sieht bei den abgestuften JCDecaux einstweilen kaum noch Kurstreiber und bevorzugt Ströer angesichts insgesamt stärkeren Wachstums./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2024 / 08:10 / CET