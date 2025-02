ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Deutsche Börse auf 'Neutral' - Ziel 230 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Neutral" belassen. Die Geschäftszahlen sowie der Ausblick für 2025 lägen insgesamt im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Oliver Carruthers am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht. Die Signale für 2026 seien allerdings durchwachsen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

