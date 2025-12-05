Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Experten-Einschätzung
|
05.12.2025 15:49:48
Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Deutsche Börse-Aktie mit Overweight
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Grace Dargan sieht vor dem Kapitalmarkttag der Eschborner am 10. Dezember eine gute Kaufchance. Es sei jedoch fraglich, ob das die Anleger genauso sähen, schrieb sie am Donnerstagabend. Größtenteils würden zwar weitere Wachstumssignale erwartet, die Übernahmeofferte für Allfunds könnte allerdings ablenken. Es werde rege diskutiert, ob der Kapitalmarkttag wohl wieder für mehr Interesse bei Investoren sorgen kann. Dargan ist aber optimistisch.
Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Börse-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung
Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 15:32 Uhr 1,4 Prozent. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 29,70 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 126 653 Deutsche Börse-Aktien. Auf Jahressicht 2025 kletterte das Papier um 2,0 Prozent.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Deutsche Börse AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|221,70
|0,59%
