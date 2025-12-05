Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

Experten-Einschätzung 05.12.2025 15:49:48

Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Deutsche Börse-Aktie mit Overweight

Die Deutsche Börse-Aktie wurde von Barclays Capital genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Grace Dargan sieht vor dem Kapitalmarkttag der Eschborner am 10. Dezember eine gute Kaufchance. Es sei jedoch fraglich, ob das die Anleger genauso sähen, schrieb sie am Donnerstagabend. Größtenteils würden zwar weitere Wachstumssignale erwartet, die Übernahmeofferte für Allfunds könnte allerdings ablenken. Es werde rege diskutiert, ob der Kapitalmarkttag wohl wieder für mehr Interesse bei Investoren sorgen kann. Dargan ist aber optimistisch.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Börse-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 15:32 Uhr 1,4 Prozent. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 29,70 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 126 653 Deutsche Börse-Aktien. Auf Jahressicht 2025 kletterte das Papier um 2,0 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Deutsche Börse AG

Analysen zu Deutsche Börse AGmehr Analysen

05.12.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
28.11.25 Deutsche Börse Neutral UBS AG
28.11.25 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
28.11.25 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Deutsche Börse AG 221,70 0,59% Deutsche Börse AG

