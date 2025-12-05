Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Längere Konzernbindung 05.12.2025 13:16:00

Deutsche Börse-Aktie in Grün: IT- und Operations-Vorstand Böhm bleibt bis Ende des Jahrzehnts im Amt

Deutsche Börse-Aktie in Grün: IT- und Operations-Vorstand Böhm bleibt bis Ende des Jahrzehnts im Amt

Die Deutsche Börse bindet ihren für Informationstechnologie zuständigen Vorstand Christoph Böhm bis Oktober 2029.

Wie die Deutsche Börse mitteilte, wurde das Mandat des Chief Information und Chief Operating Officers vorzeitig um drei Jahre verlängert. Er gehört dem Gremium seit November 2018 an. Sein derzeitiger Vertrag läuft noch bis Ende Oktober 2026.

Die Aktie der Deutschen Börse gewinnt auf XETRA zeitweise 1,41 Prozent auf 223,60 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Buy für Deutsche Börse-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Deutsche Börse-Aktie dennoch im Minus: Partnerschaft mit Kraken angekündigt
Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Deutsche Börse-Aktie

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com,Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Börse AGmehr Analysen

05.12.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
28.11.25 Deutsche Börse Neutral UBS AG
28.11.25 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
28.11.25 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Börse AG 221,70 0,59% Deutsche Börse AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:38 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:17 KW 49: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen