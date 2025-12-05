Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Längere Konzernbindung
|
05.12.2025 13:16:00
Deutsche Börse-Aktie in Grün: IT- und Operations-Vorstand Böhm bleibt bis Ende des Jahrzehnts im Amt
Wie die Deutsche Börse mitteilte, wurde das Mandat des Chief Information und Chief Operating Officers vorzeitig um drei Jahre verlängert. Er gehört dem Gremium seit November 2018 an. Sein derzeitiger Vertrag läuft noch bis Ende Oktober 2026.
Die Aktie der Deutschen Börse gewinnt auf XETRA zeitweise 1,41 Prozent auf 223,60 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com,Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
05.12.25
|Deutsche Börse-Aktie in Grün: IT- und Operations-Vorstand Böhm bleibt bis Ende des Jahrzehnts im Amt (Dow Jones)
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.12.25
|DAX-Handel aktuell: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
04.12.25
|Deutsche Börse-Aktie dennoch im Minus: Partnerschaft mit Kraken angekündigt (Dow Jones)
|
04.12.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
04.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Börse AGmehr Analysen
|05.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|221,70
|0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.