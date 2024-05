ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 29 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Umsatz und auch das operative Ergebnis (Ebitda) exklusive des US-Geschäfts hätten die Konsensschätzungen dank der guten Entwicklung in Deutschland und Europa moderat übertroffen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die europäischen Geschäftstrends seien ermutigend. Allerdings könnten fehlende Neuigkeiten zu den Tarifgesprächen in Deutschland und zum möglichen Anteilsverkauf des Staats die Aktie kurzfristig weiter belasten./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 07:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

