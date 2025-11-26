DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Deutsche Telekom-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Deutsche Telekom-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 29,78 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,358 Deutsche Telekom-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92,75 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Telekom-Aktie am 25.11.2025 auf 27,62 EUR belief. Damit wäre die Investition 7,25 Prozent weniger wert.

Am Markt war Deutsche Telekom jüngst 133,29 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

