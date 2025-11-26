Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Profitabler Deutsche Telekom-Einstieg?
|
26.11.2025 10:03:57
DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Deutsche Telekom-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 29,78 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,358 Deutsche Telekom-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92,75 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Telekom-Aktie am 25.11.2025 auf 27,62 EUR belief. Damit wäre die Investition 7,25 Prozent weniger wert.
Am Markt war Deutsche Telekom jüngst 133,29 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag freundlich (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27