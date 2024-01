ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Sartorius auf 'Buy' und Ziel auf 370 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Sartorius (Sartorius vz) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 300 auf 370 Euro angehoben. Analyst Rajesh Kumar rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Erholungstendenzen in der weltweiten Biotech -Branche. Das Geschäft rund um Gen- und Zelltherapien von Sartorius sei zwar noch klein, der Bereich sei in der Pharmabranche aber einer der am schnellsten wachsenden. Nach der Polyplus-Übernahme sei der Laborzulieferer in diesem Bereich zudem viel stärker aufgestellt. Auch hellten sich die Geschäftsperspektiven insgesamt auf, nachdem 2023 der Lagerbestandsabbau durch Kunden belastet habe. Positiv äußerte sich der Experte auch zur Aktie der französischen Tochter Stedim (Sartorius Stedim Biotech), deren Kursziel er von 240 auf 330 Euro anhob und die Einstufung "Buy" bekräftigte./mis/ck

