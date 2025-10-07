BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
07.10.2025 23:04:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BMW auf 'Buy' - Ziel 92 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die vorab gut kommunizierten Risiken in puncto Tempo der Erholung des China-Geschäfts und Zeitpunkt der Einführung der US-Zölle würden für den Autobauer nun zwar tatsächlich zum Problem, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Markterwartung für die zentrale Profitabilitätskennzahl der Münchener aber liege bereits im Rahmen der nun von BMW nach unten eingeengten Zielspanne./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
