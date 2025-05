ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 127 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Der Ticketvermarkter sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf die Zahlen für das erste Quartal./rob/ajx/la

