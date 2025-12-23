Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|
23.12.2025 11:59:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 34,10 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer nach der vom Spezialverpackungshersteller angekündigten Korrektur der Bill-and-Hold-Praxis auf "Buy" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 34,10 Euro, wie Analyst James Vane-Tempest am Dienstag schrieb./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
