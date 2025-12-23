ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 34,10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer nach der vom Spezialverpackungshersteller angekündigten Korrektur der Bill-and-Hold-Praxis auf "Buy" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 34,10 Euro, wie Analyst James Vane-Tempest am Dienstag schrieb./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------