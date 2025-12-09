Gerresheimer Aktie

24,86EUR 0,00EUR 0,00%
Gerresheimer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

09.12.2025 07:34:48

Gerresheimer Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gerresheimer nach einem Treffen mit dem neuen Finanzchef Wolf Lehmann mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Die Gespräche seien sehr fokussiert und konstruktiv gewesen, schrieb Analyst Christian Ehmann am Montagabend. Zentrales Ereignis sei nun die Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse 2025 durch den Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmabranche Ende Februar./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
24,96 € 		Abst. Kursziel*:
20,19%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
24,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,68%
Analyst Name::
Christian Ehmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

