ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer nach einem "Report" eines Leerverkäufers mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Neutral" belassen. Er habe bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass der Pharmaverpackungshersteller mit seiner Informationsarbeit nicht gerade glänze, schrieb Olivier Calvet am Dienstagnachmittag. So fehlten Information zu genauen Kreditbedingungen sowie mit Blick auf den Verkauf des Moulded-Glass-Geschäfts. Allerdings sei die Stimmung der Anleger für die Aktie auch schon auf einem Mehrjahrestief angekommen./rob/mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 14:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



