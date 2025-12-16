Gerresheimer Aktie
|26,94EUR
|-1,06EUR
|-3,79%
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 25,60 auf 25,68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nach einem für die europäische Medizintechnikbranche turbulenten Jahr 2025 gibt Analystin Susannah Ludwig in ihrem am Dienstag vorliegenden Bericht ein Update zu den wichtigsten Themen, die 2026 im Fokus stehen. Die Gerresheimer-Aktie sieht sie trotz der leichten Kurszielanhebung aufgrund der unklaren Wachstumsaussichten im Bereich Spezialglas als wenig vielversprechend an./ck/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 09:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Underperform
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
25,68 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
26,44 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,87%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
26,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,68%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
