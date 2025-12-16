Gerresheimer Aktie

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

16.12.2025 20:31:09

Gerresheimer Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 25,60 auf 25,68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nach einem für die europäische Medizintechnikbranche turbulenten Jahr 2025 gibt Analystin Susannah Ludwig in ihrem am Dienstag vorliegenden Bericht ein Update zu den wichtigsten Themen, die 2026 im Fokus stehen. Die Gerresheimer-Aktie sieht sie trotz der leichten Kurszielanhebung aufgrund der unklaren Wachstumsaussichten im Bereich Spezialglas als wenig vielversprechend an./ck/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 09:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Underperform
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
25,68 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
26,44 € 		Abst. Kursziel*:
-2,87%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
26,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,68%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

