Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|
12.08.2025 09:49:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hannover Rück nach Zahlen auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das Leben-Rückversicherungsgeschäft habe schwächer als erwartet abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Rückversicherer enttäusche in diesem Segment nicht zum ersten Mal, und die Aktie dürfte darauf negativ reagieren./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hannover Rückmehr Nachrichten
|
09:49
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hannover Rück nach Zahlen auf 'Buy' (dpa-AFX)
|
09:35
|Hannover Rück-Aktie gibt dennoch nach: Hannover Rück macht im 1. Quartal mehr Gewinn (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: DAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:24
|Hannover Rück-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy (finanzen.at)
|
08:51
|AKTIE IM FOKUS: Hannover Rück auf Tradegate schwach - Zahlen enttäuschen (dpa-AFX)
|
08:03
|Hannover Rück hält nach Gewinnsprung Kurs auf Gewinnziel - Preise sinken (dpa-AFX)
|
07:30
|EQS-News: Hannover Rück steigert Halbjahresergebnis und stärkt weiter die Widerstandskraft der Bilanz (EQS Group)