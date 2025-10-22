Hannover Rück Aktie

256,00EUR 0,80EUR 0,31%
Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
22.10.2025 14:45:25

Hannover Rück Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Trotz einer günstigen Entwicklung bei Naturkatastrophenschäden werde der Rückversicherer wohl gemäß seiner üblichen Praxis sein gesamtes Budget für Großschäden für das dritte Quartal verbuchen, schrieb Kamran M Hossain in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Seine Anhebung der Prognosen für die Dividenden in den Geschäftsjahren bis 2028 trage der neuen Ausschüttungspolitik Rechnung./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Overweight
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
320,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
254,80 € 		Abst. Kursziel*:
25,59%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
256,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,90%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hannover Rückmehr Nachrichten