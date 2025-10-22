NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Trotz einer günstigen Entwicklung bei Naturkatastrophenschäden werde der Rückversicherer wohl gemäß seiner üblichen Praxis sein gesamtes Budget für Großschäden für das dritte Quartal verbuchen, schrieb Kamran M Hossain in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Seine Anhebung der Prognosen für die Dividenden in den Geschäftsjahren bis 2028 trage der neuen Ausschüttungspolitik Rechnung./rob/gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:15 / BST





