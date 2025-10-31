DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Hannover Rück-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Hannover Rück-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Hannover Rück-Papiers betrug an diesem Tag 164,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,068 Anteilen. Die gehaltenen Hannover Rück-Papiere wären am 30.10.2025 1 530,34 EUR wert, da der Schlussstand 252,20 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 53,03 Prozent.

Der Marktwert von Hannover Rück betrug jüngst 30,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at