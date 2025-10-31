Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Lukrative Hannover Rück-Anlage?
|
31.10.2025 10:04:19
DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Hannover Rück-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Hannover Rück-Papiers betrug an diesem Tag 164,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,068 Anteilen. Die gehaltenen Hannover Rück-Papiere wären am 30.10.2025 1 530,34 EUR wert, da der Schlussstand 252,20 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 53,03 Prozent.
Der Marktwert von Hannover Rück betrug jüngst 30,41 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Hannover Rück
Nachrichten zu Hannover Rückmehr Nachrichten
|
31.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
31.10.25
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
31.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
31.10.25