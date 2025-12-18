Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
18.12.2025 11:40:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Rheinmetall auf 2150 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2250 auf 2150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Marktreaktion auf die reduzierte Zielspanne für das Umsatzwachstum der Verteidigungssparte im laufenden Jahr könne zwar negativ ausfallen, doch sei die Bewertung mit Blick auf 2027 nun attraktiv, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie reduzierte ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten
|
17:58
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
17:58
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:35
|Weltraum-Satelliten: Rheinmetall bekommt Milliardenauftrag (dpa-AFX)
|
12:18
|Rheinmetall-JV erhält Bundeswehrauftrag für Weltraumaufklärung über 1,7 Mrd EUR (Dow Jones)
|
11:40
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Rheinmetall auf 2150 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
11:37
|Overweight-Note für Rheinmetall-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital (finanzen.at)
|
11:20
|AKTIE IM FOKUS 2: Fokus auf Rüstung bei Rheinmetall lässt Anleger kalt (dpa-AFX)
|
08:45
|WDH/AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall vorbörslich gefragt - Autogeschäft vor Verkauf (dpa-AFX)