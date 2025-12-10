Rheinmetall Aktie
|1 639,50EUR
|-3,50EUR
|-0,21%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Overweight" belassen. David Perry sieht die jüngste Branchenrotation heraus aus den zuvor so starken zivilen Luftfahrt- aber vor allem Rüstungswerten als Einstiegschance. Die fundamentale Ausgangslage bleibe enorm stark, schrieb er am Dienstagabend in seinem Ausblick. Perry erwartet in beiden Sektoren in den kommenden fünf Jahren Ergebnissteigerungen zwischen 15 und 20 Prozent. MTU, Leonardo und Babcock drückte er den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2 250,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 638,50 €
|
Abst. Kursziel*:
37,32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1 639,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,24%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten
|
09.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
09.12.25
|Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
09.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.12.25
|DAX-Handel aktuell: DAX am Dienstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
09.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
09.12.25
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)