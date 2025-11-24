Rheinmetall Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall angesichts eines reifenden Plans für ein Ende des Ukraine-Kriegs mit einem Kursziel von 1980 Euro auf "Market-Perform" belassen. Douglas Harned zweifelte am Montag daran, dass es sich um einen Wendepunkt für den Rüstungssektor handelt. Sollten die aktuell debattierten Entwürfe angenommen werden, könne dies noch höhere europäische Ausgaben zur Folge haben, da die russische Bedrohung in Europa dadurch eher noch zunehme./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1 980,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
1 466,00 € 		Abst. Kursziel*:
35,06%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
1 453,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,22%
Analyst Name::
Douglas S Harned 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

