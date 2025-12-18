Rheinmetall Aktie
|1 514,00EUR
|-19,50EUR
|-1,27%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2250 auf 2150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Marktreaktion auf die reduzierte Zielspanne für das Umsatzwachstum der Verteidigungssparte im laufenden Jahr könne zwar negativ ausfallen, doch sei die Bewertung mit Blick auf 2027 nun attraktiv, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie reduzierte ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
2 150,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 559,00 €
|
Abst. Kursziel*:
37,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 514,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,01%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
|Rheinmetall AG
|1 525,00
|-0,55%
