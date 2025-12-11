Rheinmetall Aktie

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

11.12.2025 09:00:55

Rheinmetall Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1980 auf 2050 Euro angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Nach der jüngsten Kurskorrektur sei nur noch das Negativ-Szenario eingepreist, schrieb Adrien Rabier am Mittwochnachmittag. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei damit nun asymmetrisch positiv. Ganz gleich, welchen Ausgang der Ukraine-Krieg nehme, für die Rüstungsbranche sei es Halbzeit, nicht das Spielende./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2 050,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1 618,00 € 		Abst. Kursziel*:
26,70%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
1 625,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,12%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

