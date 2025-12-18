Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Aktie bewertet
|
18.12.2025 11:37:48
Overweight-Note für Rheinmetall-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital
Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall anlässlich des geplanten Verkaufs der Autozuliefersparte auf "Overweight" mit einem Kursziel auf 2060 Euro belassen. Dies sei nicht unbedingt eine neue Nachricht, aber ein Schritt, um Rheinmetall ab 2026 in ein reines Rüstungsunternehmen umzuwandeln, schrieb Afonso Osorio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Entkonsolidierung komme etwas früher als in seinem Basisszenario vorgesehen, ändere aber nichts an den langfristigen Aussichten.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Rheinmetall-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Rheinmetall-Aktie musste um 11:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 1 514,00 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 36,06 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 40 685 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2025 um 147,6 Prozent. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:14 / GMT
