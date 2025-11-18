Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|
18.11.2025 11:34:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fraport auf 'Neutral' - Ziel 77 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Neutral" belassen. Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell am Montagabend an die Quartalszahlen der Vorwoche an. Ihre operative Ergebnisschätzung steigt dabei minimal./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Fraport AGmehr Analysen
|07:34
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05:58
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
