Fraport Aktie

Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

18.11.2025 11:34:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fraport auf 'Neutral' - Ziel 77 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Neutral" belassen. Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell am Montagabend an die Quartalszahlen der Vorwoche an. Ihre operative Ergebnisschätzung steigt dabei minimal./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Fraport AG

Analysen zu Fraport AG

07:34 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05:58 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Fraport Overweight Barclays Capital
13.11.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Fraport Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Fraport AG 71,30 -5,81% Fraport AG

