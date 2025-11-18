Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|
18.11.2025 08:49:38
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Fraport auf 'Neutral' - Ziel runter auf 86 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 94 auf 86 Euro gesenkt und die Aktien nach überdurchschnittlichen Kursgewinnen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Patrick Creuset hob am Dienstag in seiner Neubewertung zudem das Risiko steigender Investitionen und einer wieder etwas geringeren Kapitaldisziplin hervor./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:13 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Analysen zu Fraport AG
|07:34
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05:58
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
