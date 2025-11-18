Fraport Aktie

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

18.11.2025 08:49:38

ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Fraport auf 'Neutral' - Ziel runter auf 86 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 94 auf 86 Euro gesenkt und die Aktien nach überdurchschnittlichen Kursgewinnen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Patrick Creuset hob am Dienstag in seiner Neubewertung zudem das Risiko steigender Investitionen und einer wieder etwas geringeren Kapitaldisziplin hervor./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:13 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Fraport AG

Analysen zu Fraport AG

07:34 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05:58 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Fraport Overweight Barclays Capital
13.11.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Fraport Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Fraport AG 73,45 -2,97% Fraport AG

