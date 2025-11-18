Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Hochrechnung
|
18.11.2025 10:03:39
MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fraport von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Fraport-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Fraport-Anteile betrug an diesem Tag 46,48 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Fraport-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 215,146 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Fraport-Papiers auf 76,35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 426,42 EUR wert. Mit einer Performance von +64,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Fraport eine Börsenbewertung in Höhe von 7,14 Mrd. Euro. Fraport-Anteile wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das Fraport-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 35,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
