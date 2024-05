ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Teamviewer auf 'Neutral' - Ziel 13,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für TeamViewer angesichts leicht gesenkter Schätzungen von 14,00 auf 13,50 Euro reduziert. Analyst Toby Ogg hob sein Votum für die Papiere des Softwareunternehmens im Nachgang der Quartalszahlen aber von "Underweight" auf "Neutral". Angesichts deutlicher Kursverluste im bisherigen Jahresverlauf seien die Risiken deutlich gesunken, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Und für das Geschäftsjahr sei mit Blick auf die Rechnungsstellungen (Billings) und Margen ohnehin das zweite Halbjahr entscheidend./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 19:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 00:15 / BST

