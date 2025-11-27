TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Lukratives TeamViewer-Investment?
|
27.11.2025 10:03:20
TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TeamViewer-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das TeamViewer-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 11,41 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die TeamViewer-Aktie investiert hat, hat nun 87,681 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 495,40 EUR, da sich der Wert einer TeamViewer-Aktie am 26.11.2025 auf 5,65 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,46 Prozent verringert.
Insgesamt war TeamViewer zuletzt 872,73 Mio. Euro wert. Am 25.09.2019 fand der erste Handelstag der TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des TeamViewer-Anteils belief sich damals auf 26,25 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
