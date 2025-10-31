Apple Aktie

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

31.10.2025 07:04:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Apple auf 305 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 290 auf 305 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die gute iPhone-17-Nachfrage sorge für gute Umsatz- und Margenaussichten, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Derweil fahre Apple die KI-Investitionen zugunsten langfristiger Dynamik hoch./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:43 / EDT

Nachrichten zu Apple Inc.

Analysen zu Apple Inc.

28.10.25 Apple Outperform Bernstein Research
27.10.25 Apple Neutral UBS AG
27.10.25 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
27.10.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Apple Neutral UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 239,85 -2,18% Apple Inc.

