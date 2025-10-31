Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
31.10.2025 11:24:00
Apple freut sich auf das Weihnachtsgeschäft
Das iPhone ist nicht mehr das einzige Produkt, mit dem Apple Milliarden verdient. Aber kurz vor Beginn des Weihnachtsgeschäfts richtet sich die Aufmerksamkeit der Analysten vorwiegend darauf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
