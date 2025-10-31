Apple Aktie
|239,85EUR
|-5,35EUR
|-2,18%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 290 auf 305 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die gute iPhone-17-Nachfrage sorge für gute Umsatz- und Margenaussichten, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Derweil fahre Apple die KI-Investitionen zugunsten langfristiger Dynamik hoch./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:43 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 305,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 271,23
|
Abst. Kursziel*:
12,45%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 271,23
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,45%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
