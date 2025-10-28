Apple Aktie
|231,00EUR
|0,40EUR
|0,17%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple mit einem Kursziel von 290 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Markteinführung des iPhone 17 sei besser gelaufen als der Start der jüngsten Vorgängermodelle, schrieb Mark Newman am Dienstag. Allerdings drückten das im Februar eingeführte, preisgünstigere iPhone 16 und das besonders gefragte 17-er-Basismodell etwas die durchschnittlichen Verkaufspreise./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 290,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 268,81
|
Abst. Kursziel*:
7,88%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 268,81
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,88%
|
Analyst Name::
Mark Newman
|
KGV*:
-
Analysen zu Apple Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|230,35
|-0,11%
