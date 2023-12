ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt LVMH auf 'Neutral' - Ziel auf 790 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 835 auf 790 Euro gesenkt. Die bereits 2023 begonnene Normalisierung im Luxusgütersektor nach dem zuvor starken Lauf dürfte im kommenden Jahr weitergehen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Im Umfeld mit starken makroökonomischen Schwankungen und begrenzten Preiserhöhungsmöglichkeiten gebe es kaum Überraschungspotenzial. Kurzfristig sieht sie wenig Treiber, mittel- bis langfristig schaut die Expertin aber weiter positiv auf den Sektor. Aktuell zieht sie Hersteller von Sportmode vor./tav/ims

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 21:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2023 / 00:15 / GMT

