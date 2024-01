ANALYSE-FLASH: Oddo BHF hebt Adidas auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 208 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat adidas von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 181 auf 208 Euro angehoben. Beim Sportartikelhersteller zeichne sich eine Wende zum Besseren ab, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Wachstum der Umsätze und der Ergebnisse dürfte im zweiten Halbjahr wieder prozentual zweistellig sein. Der Experte schraubte daher seine Erwartungen an die Profitabilität nach oben./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2024 / 07:25 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2024 / 07:35 / MEZ

