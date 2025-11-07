International Consolidated Airlines Aktie
|4,71EUR
|0,01EUR
|0,28%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Outperform" belassen. Im dritten Quartal habe die Fluggesellschafts-Holding leicht die Erwartungen verfehlt, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Für das Schlussquartal sehe die Buchungslage aber positiv aus. Was Rückflüssen an die Aktionäre betrifft, seien die Aussagen des Unternehmens ermutigend./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:50 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
5,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
3,80 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.mehr Analysen
|10:54
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09:24
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|10:54
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09:24
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:24
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09.10.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|10:54
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.07.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|12.05.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.07.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|International Consolidated Airlines Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,71
|0,28%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:17
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Zalando Buy
|UBS AG
|10:55
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|10:54
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:54
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10:50
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10:47
|KRONES Buy
|UBS AG
|10:47
|Aumovio Buy
|UBS AG
|10:42
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|10:01
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|10:01
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|10:00
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|09:59
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|09:45
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|09:45
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09:27
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|09:23
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:17
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|09:15
|KRONES Buy
|Warburg Research
|09:14
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|09:13
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|09:01
|Tesla Sell
|UBS AG
|08:57
|Continental Buy
|UBS AG
|08:55
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08:54
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|08:53
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|08:52
|Symrise Buy
|UBS AG
|08:51
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|08:46
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08:42
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:42
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:36
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG