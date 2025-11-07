International Consolidated Airlines Aktie
|4,25EUR
|-0,44EUR
|-9,41%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Fluggesellschafts-Holding habe im dritten Quartal wegen der Schwäche auf den Transatlantik-Strecken die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Harry Gowers am Freitag. Dank der unveränderten Gesamtjahresziele sei im vierten Quartal aber wieder Besserung zu erwarten./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
4,32 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3,71 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
