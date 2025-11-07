FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 475 Pence auf "Buy" belassen. Dieses Mal habe es von der Fluggesellschafts-Holding keine positiven Überraschungen gegeben, schrieb Jaime Rowbotham am Freitag. Das dritte Quartal sei solide trotz des Gegenwinds, der auch von der Währungsseite herrsche. Da auch Geduld erforderlich sei im Hinblick auf Aktienrückkäufe, rechnet er mit etwas Druck auf die Aktien./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET



