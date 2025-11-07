International Consolidated Airlines Aktie
|4,25EUR
|-0,44EUR
|-9,41%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 475 Pence auf "Buy" belassen. Dieses Mal habe es von der Fluggesellschafts-Holding keine positiven Überraschungen gegeben, schrieb Jaime Rowbotham am Freitag. Das dritte Quartal sei solide trotz des Gegenwinds, der auch von der Währungsseite herrsche. Da auch Geduld erforderlich sei im Hinblick auf Aktienrückkäufe, rechnet er mit etwas Druck auf die Aktien./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4,75 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3,71 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.mehr Nachrichten
|
15:59
|Börse London in Rot: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
13:04
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 500 Pence (dpa-AFX)
|
12:27
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
08:58
|IAG says US market improving after summer air travel slowdown (Financial Times)
|
03.11.25
|Montagshandel in London: FTSE 100 beendet den Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
03.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 gibt am Montagnachmittag nach (finanzen.at)
|
03.11.25
|FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)