International Consolidated Airlines Aktie
|4,71EUR
|0,01EUR
|0,28%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
07.11.2025 08:42:47
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 470 Pence auf "Outperform" belassen. Der operative Gewinn der Airline-Holding liege zwar unter der Erwartung, der Jahresausblick stehe aber, schrieb Alex Irving am Freitag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:29 / UTC
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4,70 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
3,80 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse