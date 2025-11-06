Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
06.11.2025 22:19:38
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Commerzbank auf 36 Euro - 'Sector Perform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 33 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Aufgrund unerwartet guter Ertragstrends im Firmenkundengeschäft habe sie ihre Prognosen für den Vorsteuergewinn des Geldhauses erhöht, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe sie den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft verlagert./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:01 / EST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbankmehr Nachrichten
|
06.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Commerzbank auf 36 Euro - 'Sector Perform' (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Commerzbank-Analyse: Verkaufen-Bewertung für Commerzbank-Aktie von DZ BANK (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
06.11.25
|ROUNDUP 2: Commerzbank enttäuscht mit Gewinnrückgang - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.11.25
|XETRA-Handel DAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Commerzbank-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Neutral (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbankmehr Analysen
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|06.11.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|06.11.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.24
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|06.11.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|31,73
|-2,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.