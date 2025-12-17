Siemens Healthineers Aktie

ANALYSE-FLASH: RBC startet Siemens Healthineers mit 'Outperform' - Ziel 55 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Siemens Healthineers beim Kursziel von 55 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Die Aktien der Münchner hatten in der Bewertung fast wieder den Tiefpunkt seit dem Börsengang erreicht, schrieb Natalia Webster in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse. Dies werde dem mittelfristigen Umsatz- und Gewinnpotenzial nicht gerecht - und auch nicht der Vormachtstellung des Unternehmens in Kernmärkten. Zusätzliches Bewertungspotenzial sieht Webster im Falle eines Verkaufs des Diagnostik-Geschäfts. Die Aktien des Konkurrenten Philips startet sie mit "Sector Perform"./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:21 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:45 / EST

Analysen zu Siemens Healthineers AGmehr Analysen

Analysen zu Siemens Healthineers AGmehr Analysen

07:52 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
16.12.25 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
04.12.25 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
03.12.25 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
