SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
27.11.2025 11:04:38
ANALYSE-FLASH: UBS belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 300 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP (SAP SE) auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Bei einer UBS-Investorenveranstaltung mit dem Management des Softwarekonzerns in Zürich hätten die Nachfragemuster im zweiten Halbjahr 2025, die Wachstumsaussichten sowie das Monetarisierungs- und Effizienzpotenzial durch Künstliche Intelligenz (KI) im Fokus gestanden, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem sei es um das bis 2030 erwartete Interesse an der "Rise"-Plattform sowie die wahrscheinliche künftige Verwendung der Barmittel gegangen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 21:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten
|
27.11.25
|XETRA-Handel: TecDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Kaum Veränderungen: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung wenig verändert (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Freundlicher Handel: TecDAX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.11.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
27.11.25
|EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
27.11.25