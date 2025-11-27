SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.11.2025 11:04:38

ANALYSE-FLASH: UBS belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 300 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP (SAP SE) auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Bei einer UBS-Investorenveranstaltung mit dem Management des Softwarekonzerns in Zürich hätten die Nachfragemuster im zweiten Halbjahr 2025, die Wachstumsaussichten sowie das Monetarisierungs- und Effizienzpotenzial durch Künstliche Intelligenz (KI) im Fokus gestanden, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem sei es um das bis 2030 erwartete Interesse an der "Rise"-Plattform sowie die wahrscheinliche künftige Verwendung der Barmittel gegangen./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 21:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten