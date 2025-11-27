SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Profitables SAP SE-Investment?
|
27.11.2025 10:03:20
DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAP SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der SAP SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 100,14 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 99,860 SAP SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen SAP SE-Anteile wären am 26.11.2025 20 641,10 EUR wert, da der Schlussstand 206,70 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 106,41 Prozent angezogen.
SAP SE war somit zuletzt am Markt 233,24 Mrd. Euro wert. Das SAP SE-Papier wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines SAP SE-Anteils bei 53,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten
|
27.11.25
|XETRA-Handel: TecDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Kaum Veränderungen: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung wenig verändert (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Freundlicher Handel: TecDAX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.11.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
27.11.25
|EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
27.11.25
|EQS-PVR: SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)