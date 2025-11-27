DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAP SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen SAP SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der SAP SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 100,14 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 99,860 SAP SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen SAP SE-Anteile wären am 26.11.2025 20 641,10 EUR wert, da der Schlussstand 206,70 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 106,41 Prozent angezogen.

SAP SE war somit zuletzt am Markt 233,24 Mrd. Euro wert. Das SAP SE-Papier wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines SAP SE-Anteils bei 53,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at