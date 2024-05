ANALYSE-FLASH: UBS startet Redcare Pharmacy mit 'Sell' - Ziel 86 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Papiere von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) bei einem Kursziel von 86 Euro mit "Sell" aufgenommen. Das mögliche Wachstum durch das deutsche E-Rezept sei mehr als eingepreist, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei Amazon Pharmacy langfristig möglicherweise eine enorme Bedrohung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2024 / 20:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

