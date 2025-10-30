Redcare Pharmacy Aktie

Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Nach Quartalsbericht 30.10.2025 15:44:38

Redcare Pharmacy-Aktie nahe Jahrestief: Analysten bleiben positiv

Redcare Pharmacy-Aktie nahe Jahrestief: Analysten bleiben positiv

Aktien von Redcare fallen am Donnerstag weiter auf ihr Jahrestief bei 69,65 Euro zu.

Zuletzt lagen die Papiere der Onlineapotheke via XETRA 5,91 Prozent im Minus bei 71,70 Euro.

Die Experten von Barclays und dem Bankhaus Metzler stutzten ihre Kursziele in ihren Resumes der Quartalszahlen vom Vortag. Beide bleiben mit 130 beziehungsweise 160 Euro allerdings weit über dem aktuellen Xetra-Niveau.

Metzler-Experzte Felix Dennl senkte seine operativen Gewinnschätzungen bis 2027 prozentual zweistellig. Er geht dabei von geringerer Profitabilität und höheren Investitionen aus. Vom Ansinnen des Bundesgesundheitsministeriums, Kassenpatienten eine höhere Zuzahlung für Medikamente abzuverlangen, sieht er Redcare Pharmacy allerdings profitieren. Sollte es dazu kommen, dürfte die Akzeptanz von Online-Bestellungen auch im Arzneibereich schneller zunehmen, glaubt er.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Redcare Pharmacy-Aktie mit Minus: Abgang von Finanzvorstand Eenhorst
Redcare Pharmacy-Aktie etwas tiefer: Operatives Plus sorgt für vorsichtigen Optimismus
Redcare Pharmacy, DocMorris & Co.: Online-Apotheken reagieren auf wachsende Konkurrenz

Bildquelle: Redcare Pharmacy

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)mehr Nachrichten