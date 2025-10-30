Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Nach Quartalsbericht
|
30.10.2025 15:44:38
Redcare Pharmacy-Aktie nahe Jahrestief: Analysten bleiben positiv
Zuletzt lagen die Papiere der Onlineapotheke via XETRA 5,91 Prozent im Minus bei 71,70 Euro.
Die Experten von Barclays und dem Bankhaus Metzler stutzten ihre Kursziele in ihren Resumes der Quartalszahlen vom Vortag. Beide bleiben mit 130 beziehungsweise 160 Euro allerdings weit über dem aktuellen Xetra-Niveau.
Metzler-Experzte Felix Dennl senkte seine operativen Gewinnschätzungen bis 2027 prozentual zweistellig. Er geht dabei von geringerer Profitabilität und höheren Investitionen aus. Vom Ansinnen des Bundesgesundheitsministeriums, Kassenpatienten eine höhere Zuzahlung für Medikamente abzuverlangen, sieht er Redcare Pharmacy allerdings profitieren. Sollte es dazu kommen, dürfte die Akzeptanz von Online-Bestellungen auch im Arzneibereich schneller zunehmen, glaubt er.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Redcare Pharmacy
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)mehr Nachrichten
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.10.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
30.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.10.25
|Redcare Pharmacy-Aktie nahe Jahrestief: Analysten bleiben positiv (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Netz der Apotheken in Deutschland schrumpft immer weiter (dpa-AFX)
|
30.10.25