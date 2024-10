Analyst sicher: Robotaxi-Event wird "entscheidender Tag für die Tesla-Geschichte"

• Experte: Robotaxi-Event ist entscheidend für Tesla• Musk hat hohe Erwartungen• Langfristige Konkurrenz für Uber und Lyft möglich

Am 10. Oktober wird Tesla-Chef Elon Musk wohl ein neues Kapitel in der Geschichte seines Unternehmens aufschlagen. Denn: In Los Angeles soll das Konzept des ersten Tesla-Robotaxis präsentiert werden - ein Event, das aus vielen Gründen mit großen Erwartungen verbunden ist. Berichten zufolge soll Musk das gesamte Warner Bros. Studio außerhalb von Hollywood für die Enthüllung gemietet haben.

Hohe Erwartungen an die Zukunft der Mobilität

Nach Aussagen des Technologieanalysten Dan Ives von Wedbush Securities stehe viel auf dem Spiel, denn das Ereignis könnte wegweisend für die weitere Entwicklung von Tesla sein. So spricht der Experte in diesem Zusammenhang von einem "entscheidenden Tag für die Tesla-Geschichte", zitiert ihn Fortune. Auch Musk hält sich mit seinen hohen Erwartungen an das Robotaxi-Event nicht zurück: So postet er via X: "Das wird ein Ereignis für die Geschichtsbücher".

This will be one for the history books pic.twitter.com/qQ0HZyGMZE September 26, 2024

Robotaxis: Das nächste große Ding für Tesla?

Musks Vision für seine Tesla-Robotaxis lautet vollautonomes Fahren. Zwar sind Tesla-Fahrzeuge bereits jetzt schon autonom auf der Straße unterwegs, jedoch seien sie nach wie vor auf menschliche Aufsicht angewiesen. Musk plane nun, die bestehende Tesla-Flotte durch ein Software-Update in autonom fahrende Taxis zu verwandeln. Diese könnten jährlich bis zu 37.000 US-Dollar für ihre Besitzer einbringen - eine Idee, die keine Zukunftsvision sei, sondern kurz vor der Realisierung stehe, so Musk. In diesem Zusammenhang sendet er eine klare Botschaft an Tesla-Anleger: "Jeder, der nicht glaubt, dass Tesla das Problem der Autonomie von Fahrzeugen lösen wird, sollte seine Tesla-Aktien verkaufen", erklärt er im Rahmen einer Telefonkonferenz zu Teslas Ergebnissen für das zweite Quartal.

Konkurrenz für Uber und Lyft

Teslas Pläne gehen jedoch weit über den reinen Verkauf von Fahrzeugen hinaus, vielmehr möchte Musk den Transportdienstmarkt revolutionieren, berichtet Fortune. Ein speziell für das Robotaxi konzipiertes Fahrzeug, das keine Lenkräder oder Pedale mehr benötigt, könnte die Konkurrenz von Uber und Lyft erheblich unter Druck setzen. Schließlich wären die Betriebskosten eines fahrerlosen Taxis deutlich niedriger. Bereits im April, als Musk erstmals seine Pläne für ein autonomes Ride-Hailing-System andeutete, gerieten die Aktienkurse von Uber ins Wanken. Berichten von Fortune zufolge gehen Experten davon aus, dass Tesla durchaus eine Lücke im Markt füllen könnte, besonders im Hinblick auf lokale Fahrdienste, die häufig von Pendlern genutzt werden.

Die Spannung rund um den 10. Oktober dürfte zusätzlich dadurch angeheizt werden, dass Musk weitere Überraschungen in Aussicht gestellt hat. So gibt es Spekulationen, dass neben dem Robotaxi auch eine neue Version des Tesla Roadsters präsentiert wird. Zudem könnte das Event einen neuen Blick auf Teslas humanoiden Roboter "Optimus" werfen, der das Unternehmen weiter in Richtung eines führenden Anbieters im Bereich Künstliche Intelligenz und Robotik treiben soll. Obendrein kursieren Gerüchte, dass Musks KI-Chatbot "Grok" in die Fahrzeuge integriert werden könnte. Ob die Enthüllung am 10. Oktober tatsächlich der historische Moment wird, den Musk verspricht, bleibt jedoch abzuwarten.

Redaktion finanzen.at