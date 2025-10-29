Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

29.10.2025 07:58:49

Analystenerwartungen übertroffen: Deutsche Bank sorgt mit hohem Gewinn für Überraschung

Solche Zahlen hat es bei der Deutschen Bank lange nicht gegeben: Mit über zwei Milliarden Euro Vorsteuergewinn im dritten Quartal setzt das Geldhaus seinen Erfolgskurs fort. Die Erwartungen von vielen Analysten waren geringer ausgefallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
