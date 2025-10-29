Deutsche Bank Aktie
Investment-Note für Deutsche Bank-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK
Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 34,50 Euro belassen. Das Geldhaus habe Rekordkennziffern vorgelegt und sei auf gutem Weg, das Kapitalrenditeziel für 2025 zu erreichen, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet für die Jahre 2025 bis 2028 mit einem durchschnittlichen jährlichen prozentual zweistelligen Ergebniswachstum und hält die Aktie für attraktiv bewertet.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 30,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 7 729 241 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2025 ging es für die Aktie um 90,2 Prozent nach oben.
