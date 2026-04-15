Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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15.04.2026 11:59:20
Analyzing Microsoft In Comparison To Competitors In Software Industry
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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14.04.26
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Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|19 250,00
|2,56%
|Microsoft Corp.
|353,90
|1,58%
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