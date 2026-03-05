Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
05.03.2026 14:55:00
Android: Google warnt im Play Store vor Akku-Killern
Seit dem 1. März 2026 warnt Googles Play Store bei Apps mit übermäßigem Akkuverbrauch. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
